(Adnkronos) – “Se lo studio venisse suffragato sarebbe addirittura possibile ipotizzare che l’utilizzo di massa dei tamponi rapidi in Veneto possa aver involontariamente favorito la diffusione di varianti virali da questi non rilevabili, contribuendo così alla loro libera circolazione e all’inefficacia delle misure di contenimento poste in essere dalla Regione”.