La situazione dei contagi in Campania “non è buona”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA, annunciando la sua consueta diretta del venerdì nel corso della quale farà il punto sulla situazione coronavirus in regione “e sulle scuole, dove sono in arrivo importanti decisioni”. DE LUCA annuncia inoltre “novità anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni”.