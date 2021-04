“Ci sono tutte le condizioni per iniziare davvero il cammino per uscire da questo calvario, a condizione che non commettiamo errori, non sbagliamo e manteniamo il massimo di razionalità. Ci possiamo davvero mettere alle spalle questi mesi e questo anno di drammatica pesantezza”. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdi’ pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. gve/vbo/r