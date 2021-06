Covid, De Luca: Con la movida selvaggia nuovo calvario a ottobre

“La movida irresponsabile ci porterà a un nuovo calvario a ottobre”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Napoli Città Libro’ a palazzo Santa Lucia.

“L’apertura della nostra società non è impedita dall’uso responsabile della mascherina – prosegue il governatore -. In queste ore stiamo assistendo ad un dibattito demenziale. È sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la Costituzione democratica, un dibattitto totalmente idiota”.”La mascherina protegge prima sé stessi e le proprie famiglie, la mascherina serve – sottolinea ancora il governatore -. Sento dire che senza mascherina verranno turisti in allegria, a me sembra il contrario”.