Covid, De Luca: Corsie ingolfate a Napoli. Vaccino, faremo da soli. Draghi, mai citato il Mezzogiorno

“Abbiamo di nuovo le corsie degli ospedali ingolfate, non ancora fortunatamente quelle delle terapie intensive, ma ci stiamo avviando ad una saturazione anche di quelle”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì. “Alla fine è successo ciò che ha voluto il governo – dice De Luca – e cioè: con le aperture delle attività commerciali e i colori delle zone si è avuto un rilassamento generale”. “Se il Governo nazionale non prenderà misure di contenimento per questo weekend – ha continuato -, noi fra 15-20 giorni assisteremo a un’esplosione del contagio nel nostro Paese. Abbiamo visto cosa è successo nei giorni scorsi soprattutto nel fine settimana: piazze, strade e lungomari del nostro Paese completamente invasi da giovani e meno giovani, in condizioni di assoluta inesistenza di qualunque forma di controllo. Sta accadendo quello che il Governo ha deciso che accadesse. Stiamo assistendo a una riesplosione del contagio, abbiamo le corsie degli ospedali ingolfate, non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando. Col pericolo delle varianti del virus: non siamo in grado di capire il livello di diffusione e di pericolosità di alcune di queste varianti”.

La Campania lavora per l’acquisto diretto dei vaccini

“Anche noi stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione che dovrebbe fare il commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo. Non ne parliamo finché non avremo cose concrete e definite per l’acquisto di altri vaccini direttamente come Regione Campania”, ha detto il presidente della Regione. “Ad oggi in Campani le persone che hanno fatto le due dosi di vaccino sono soltanto 140mila, perché mancano le dosi di vaccino. La Campania sta facendo una guerra per avere perlomeno gli stessi vaccini che hanno avuto altre Regioni. Dovremmo aver acquisito, ma verificheremo in concreto se è così, il principio per il quale ci siamo battuti: un cittadino, un vaccino. Ma dobbiamo registrare che vi è stata una grande illusione nelle forniture dei vaccini. Abbiamo ad oggi 140mila vaccinati e, con questo ritmo, noi rischiamo di veder emergere le varianti del virus e di rendere in qualche caso del tutto inutili anche le vaccinazioni, perché se non ci muoviamo potremmo trovarci in una situazione di diffusione di varianti che non vengono coperte dagli attuali vaccini. Sarebbe una tragedia”. “Invito ad avere il massimo di prudenza perché i dati epidemiologici che abbiamo già oggi in Campania ci devono preoccupare e ci devono far immaginare misure nazionali diverse dall’area gialla nella quale oggi è collocata la Campania. Se rimane questo il ritmo di crescita dei contagi a maggior ragione sono indispensabili comportamenti corretti e consapevoli da parte di ogni cittadino”.

Grillo realizzeràaper il ministero alle Galassie

“Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il ministero della transizione ecologica, nulla di meno. Dovremo aspettarci questa grande novità, un ministero alle Galassie che credo sarà affidato a persone di alto profilo come Giordano Bruno che sta aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato”, ha detto De Luca a proposito del nascente esecutivo. “Sono molto prudente sia perché un Governo a forte caratterizzazione tecnica farà fatica nei rapporti con i territori, sia perché ad oggi non ho ascoltato una volta la parola Mezzogiorno. Quindi io non so, per non averlo sentito da nessuna forza politica, e per non averla sentita dal presidente incaricato, che cosa si prevede per il Mezzogiorno d’Italia in relazione agli investimenti, in relazione al recovery plan. “Sono tutte cose che dovremo verificare, ma credo che dobbiamo avere molta prudenza. Dobbiamo verificare i nomi dei ministri e poi le dichiarazioni programmatiche di Draghi, poi saremo in grado di fare una valutazione più meditata e più realistica”.