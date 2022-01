Covid, De Luca: In Campania 50-70 pazienti ricoverati ogni giorno

“Dobbiamo sapere che sui ricoveri ospedalieri noi registriamo, dati tassi altissimi di contagio, registriamo 50-70 pazienti ricoveri. Magari 400 posti ogni dieci giorni. questo punto di criticità forte, che ci impegna quotidianamente”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.

“Il personale è al limite della resistenza”

“Abbiamo cercato di non privare i nostri concittadini degli interventi urgenti, le cose che si possono programmare sono state spostate ma non abbiamo intaccato in nulla i servizi urgenti in cardiologia, oncologia, ostetricia. Stiamo cercando di garantire le cose essenziali”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì. E aggiunge: “Il personale sanitario è al limite della resistenza”.