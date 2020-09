Covid, De Luca: In Campania abbiamo limitato i danni, tra una settimana problema risolto

“Sono 2000 le persone positive fermate a Capodichino, al porto e nelle stazioni ferroviarie. La maggior parte asintomatici. Più un altro migliaio che avevano avuto contatti con quelli provenienti dall’estero. Se non avevamo fatto l’ordinanza il 12 agosto oggi ci sarebbero 3 mila persone contagiate in giro per la Campania. Oggi è necessario filtrare il più possibile, anche se aumentano i contatti, non fa niente, l’importante è individuare tutti quelli positivi. Chi non fa oggi questo lavoro, fra un mese dovrà chiudere le Regioni. E in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi in visita alla Treofan di Battipaglia. “Dal 12 agosto ad oggi – ha spiegato De Luca – sono 2mila le persone positive che abbiamo fermato a Capodichino, nel porto e nelle stazioni, più un altro migliaio che avevano contatti con quelli provenienti dall’estero. Se non facciamo ora il filtro, tra un mese avremo una tragedia. Oggi bisogna avere il coraggio di dire a chi viene in Campania: ti devi mettere in quarantena finché non arriva il risultato del tampone”.

“Abbiamo davanti tempi delicati, dobbiamo stringere i denti. Ancora una settimana e poi avremo risolto il problema”, ha continuato Luca, facendo il punto sulla situazione dei rientri in regione e dell’aumento dei contagi da Covid-19. “Da due mesi – ha ricordato De Luca – la Campania è stata riaperta, l’Italia è stata riaperta: abbiamo aperto le frontiere, la mobilità tra regione e regione, i settori economici. La Campania è la regione con la maggiore densità di popolazione d’Italia, è la regione più difficile e quella più esposta se apriamo tutto. Siamo stati gli unici ad avere il coraggio di fare un’ordinanza che impone i tamponi e la quarantena per tutti i cittadini campani che vengono da fuori, e senza questo filtro, con i nuovi contagi, tra un mese avremo una tragedia. Dobbiamo cercare noi i positivi, lo stiamo facendo. Dobbiamo filtrare oggi quanto più possibile, anche se i contagi aumentano a 500 al giorno non fa niente. L’importante è individuare oggi i positivi, così li mettiamo in isolamento domiciliare per 15 giorni e stiamo tranquilli”.