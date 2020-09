Covid, De Luca: In Campania oggi 170 positivi. Assumeremo 500 addetti per fare 12 mila tamponi al giorno

“Oggi abbiamo 170 positivi ed un 40 per cento è di contagi di persone provenienti dall’estero o dalla Sardegna”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto incontro settimanale sull’emergenza Covid annunciando che saranno altre 500 persone che saranno impiegate per l’esecuzione dei tamponi. “A breve comincia il secondo piano di controllo regionale iniziando dalla Rsa”, ha proseguito De Luca specificando i controlli riguarderanno per prima le categorie più esposte. “Porteremo la capacità della Regione Campania a fare 12mila tamponi al giorno. Dobbiamo metterci in condizioni con il Covid – ha continuato – per i prossimi mesi, fino a quando non arriverà il vaccino”. Saranno poi autorizzati le cliniche private e i laboratori a fare la loro attività “privato su privato” in modo da “rispondere alle richieste di aziende private o società sportive” ed il prezzo dei tamponi è stato fissato in 62 euro.