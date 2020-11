Covid, De Luca: In Campania sta scendendo la percentuale dei positivi

“Oggi in Campania sono 3900 nuovi contagi con una percentuale di positivi su 25 mila tamponi che è del 16,5%. Da 3-4 giorni la percentuale di positivi scende leggermente, speriamo sia una tendenza”. Così in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “190 persone sono ricoverate in terapia intensiva, il 27% di occupazione delle terapie – ha aggiunto – I posti letto sono sufficienti oltre 500 disponibili per pazienti Covid”. Ad oggi, la Campania, “continua ad avere il tasso più basso di mortalità per Covid”.