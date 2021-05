Covid, De Luca: Mascherina anche con contagio quasi azzerato

“Dobbiamo fare un appello al senso di responsabilità dei cittadini perché dobbiamo fare attenzione. Io sarei molto preoccupato se scattasse la logica della ‘ricreazione’ e Dio non voglia che ci ritroviamo a settembre con un aumento dei contagi. Portare la mascherina è un piccolo sacrifico rispetto alla chiusura di interi settori economici e quindi credo sia da indossare anche quando il contagio sarà quasi azzerato”. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in occasione del cambio del vertice di Confindustria Campania. Per il governatore “la Campania si muoverà in questa direzione, adottando delle ordinanze che saranno di rigore per quanto riguarda comportamenti che non sono sconvolgenti per la vita delle persone”.