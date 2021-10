Covid, De Luca: Qui 80% con seconda dose. Fuori da posti di lavoro chi non si vaccina. E per ora nessun focolaio nelle scuole

“Confermo che abbiamo in Campania ormai l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che hanno fatto anche la seconda dose e sono immunizzati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e poi dovremo contestualmente far partire, ma siamo già partiti, prima regione d’Italia, per le vaccinazioni anti influenzali”, ha aggiunto.

“Bisogna procedere così: non ti vaccini? Te ne vai a casa e non lavori, non c’è problema. Vediamo dove arriviamo. Si può bloccare qualche attività economica? Dal mio punto di vista non c’è alcun problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo tenuto chiusa l’economia dell’Italia per 8-10 mesi – ha ricordato De Luca – misure pesanti, ma se c’è qualche inconveniente per una o due giornate non è un problema. Se qualcuno non va a lavorare facciamo gli straordinari con quelli che vanno a lavorare o prendiamo dipendenti a tempo determinato. Non vedo tragedie alle porte. Quindi decidiamoci a completare la campagna di vaccinazione, chi non lo vuole fare presenti il tampone ogni 48 ore e se lo paga, punto e basta. Lo Stato non è obbligato a fare da balia a nessuno, in un Paese democratico si va avanti se i cittadini sono responsabili, non se pensano di chiedere allo Stato anche il cappuccino e la brioche la mattina quando si svegliano”.

E sulle scuole ha aggiunto: “Dal punto di vista del Covid, l’obiettivo è quello di uscire definitivamente dall’epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: il primo è non chiudere più le scuole, secondo non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della CAMPANIA e prosegue l’attività in presenza. E’ una cosa di valore straordinario”. Lo ha detto il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Per quanto riguarda l’economia – ha aggiunto De Luca – esattamente un anno fa furono settimane pesanti e di grande preoccupazione. Furono settimane di chiusura di tante attività economiche e di pesantezza sociale. Oggi queste attività, grazie alle vaccinazioni sono aperte. Dobbiamo fare in modo che non si richiudano per responsabilità di quelli, una minoranza esigua, che ritengono di non vaccinarsi”.