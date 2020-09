Covid, De Luca rassicura i campani: Situazione sotto controllo, ma ottobre e novembre saranno mesi cruciali

“Abbiamo la situazione pienamente sotto controllo. Il dato da tener presente è quello della percentuale di positivi in relazione ai tamponi: ieri abbiamo fatto 8500 tamponi, è normale che ci siano più positivi. L’importante è che rimanga stabile questa percentuale che oggi è del 2,4%”. Rassicura i cittadini Vincenzo De Luca nel corso dell’ormai tradizionale appuntamento del venerdì pomeriggio per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Campania. Da Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione spiega che il momento cruciale arriverà tra poco più di un mese. “Per fine ottobre e inizio novembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che ci attende una ripresa molto forte di contagio. Il nostro compito sarà quello di essere pronti con i Covid Hospital e con le terapie intensive che stiamo ampliando per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

Scuole, entro il 24 test anti covid a tutto il personale

“In Campania abbiamo prorogato l’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre per avere il tempo per fare un’operazione di maggiore sicurezza. Ad oggi registriamo 100mila test sierologici per il personale scolastico docente e non docente e contiamo di arrivare per il 24 a fare a tutti il test sierologico”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. L’apertura dell’anno scolastico, ha spiegato De Luca, “è un tema delicato perché connesso con il livello di contagio. Dobbiamo stare attenti e, come sempre, essere ancora più rigorosi”.