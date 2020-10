Covid, De Luca rettifica l’ordinanza: sì al cibo da asporto fino alle 22:30

Il divieto di vendita con asporto per gli esercizi di ristorazione in Campania scatta dalle ore 22.30. E’ quanto si legge in un avviso di rettifica all’ordinanza numero 85 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e pubblicata questa mattina sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania). “Si comunica – si legge nell’avviso di rettifica – che, per mero errore materiale, nel punto 1.4, primo periodo, del dispositivo dell’ordinanza, prima delle parole ‘è fatto divieto’ risultano omesse le parole ‘dalle ore 22:30′”. Viene così corretta l’indicazione data ieri secondo la quale in Campania, fino al 31 ottobre, era in vigore il divieto di asporto per l’intera giornata salvo se con consegna all’utenza in auto o con sistema di prenotazione da remoto. Il divieto di vendita da asporto scatterà quindi dalle ore 22.30.