Covid, De Luca scrive a Figliuolo: La Campania ha diritto a più vaccini. Dosi ai 16enni per riaprire le scuole

“Ho mandato ieri una lettera al commissario Figliuolo perché abbiamo subito il mercato nero dei vaccini e la Campania deve avere, in relazione alla sua popolazione, 106 mila vaccini in più”. Lo rende noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. De Luca chiede che venga ripristinata, nel mese di aprile, una distribuzione equa delle dosi. “La popolazione campana rappresenta il 9,6% della popolazione italiana – argomenta – noi dobbiamo avere il 9,6% dei vaccini, nulla di più o di meno”. Una richiesta che, sottolinea, “faremo anche rispetto alle diverse tipologie di vaccino, perché anche su questo c’è stata una sperequazione”.

“Qui in Campania abbiamo preso in considerazione anche la possibilità di vaccinare i ragazzi al di sopra dei 16 anni. L’unico vaccino utile per loro, però, è solo il Pfizer, ma queste dosi sono limitate e quindi le destiniamo ai pazienti fragili e personale sanitario”, ha detto il governatore campano. “Se dovesse arrivare un vaccino adatto ai ragazzi, noi in Campania siamo pronti a dare la priorità a tutto il mondo della scuola: dai docenti agli alunni. – evidenzia il governatore – Siamo consapevoli che le scuole chiuse sono un problema. Ma noi faremo di tutto per riaprirle in piena sicurezza ma deve essere fatto in condizioni di sicurezza”.