Covid, De Luca scrive al Prefetto di Napoli: Subito un piano contro gli assembramenti

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inviato una lettera al prefetto di Napoli Marco Valentini, chiedendo “la rapida definizione di un piano generale di interventi articolati” volto a “impedire assembramenti e attività che incentivano una mobilità non legata alle esigenze essenziali”. Nella lettera De Luca cita “episodi clamorosi di assembramenti fuori controllo verificatisi in particolare sul lungomare di Napoli e in alcuni luoghi del centro storico” e sollecita, “con riferimento al Dpcm 3/11/2020 e alle recenti direttive del ministro dell’Interno, la rapida definizione di un piano generale di interventi articolati per precise realtà territoriali e garantito nella sua attuazione, già dai prossimi giorni, da controlli efficaci delle forze di polizia nazionali e locali, e volto a impedire assembramenti ed attività che incentivano una mobilità non legata alle esigenze essenziali”.