Covid, De Luca: Se ci fanno avere lo Sputnik 500 mila somministrazioni di vaccino in Campania in 14 giorni

“Se si decidono a farci avere anche Sputnik, il contratto fatto dalla Regione Campania prevede 500mila somministrazioni nelle prime due settimane, quindi, abbiamo 500mila cittadini vaccinati e nei due mesi successivi tre milioni di dosi di vaccini”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Benevento a margine dell’inaugurazione dello ‘Spazio lavoro’ organizzato con la locale sede di Confindustria. “Questo significa che, oltre quelli contrattualizzati dall’Europa, noi abbiamo vaccini a centinaia di migliaia che possiamo distribuire a tutte le fasce di popolazione”, ha spiegato. De Luca è poi tornato a parlare di “mercato nero dei vaccini” spiegando che, in Campania, “non solo abbiamo meno vaccini, ma abbiamo meno vaccini Moderna che sono quelli più gestibili perché non vanno conservati a 70-80 gradi sotto zero”. Secondo il governatore occorre fare “un’operazione di verità e di trasparenza assoluta: bisogna sempre dire quanti sono i vaccini consegnati in base alla popolazione e quali tipi consegnati perché da noi abbiamo, in percentuale, molti più Astrazeneca e questo non va bene”, ha concluso.