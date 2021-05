Covid, De Luca: Se Dio vorrà, prima dose al 70% di campani entro l’estate

“In Campania stiamo passando ai comparti economici e, se Dio vorrà, avremo raggiunto la prima dose per il 70% dei cittadini entro quest’estate. Dipenderà tutto dai vaccini che avremo a disposizione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi in visita all’ospedale di Caserta. “Abbiamo fatto delle cose – ha aggiunto De Luca – anche non rispettando alcuni criteri demenziali dati dal commissario nazionale. Abbiamo deciso di dare priorità ad alcune realtà, come le isole, per evitare di aggiungere al Covid anche centinaia di migliaia di disoccupati stagionali e non nel comparto turistico. Non bisognava essere premi Nobel, ma abbiamo dovuto fare la guerra per andare oltre i criteri nazionali”.