Covid, De Luca: Vaccini, priorità non solo in base all’età. Dopo gli 80 enni toccherà agli addetti al turismo

“La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80 enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Vogliamo partire dalle Isole per due ragioni: la prima perché, ovviamente, abbiamo una dimensione limitata, abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente. La seconda è perché lo capiamo tutti che Ischia e Capri sono dei marchi turistici di valore mondiale e quindi trainano tutto il turismo della regione e anche dell’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo deciso di privilegiare un comparto importante dell’economia campana che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto, altrimenti perdiamo un altro anno”. De Luca ha spiegato che “procederemo come abbiamo deciso: priorità assoluta a ultra 80 enni e fragili, ci saranno strutture della sanità pubblica dedicate a questo obiettivo, ma ci sarà un’altra parte delle strutture pubbliche che si impegnerà a vaccinare settori economici. Abbiamo bisogno di tutelare la salute ma anche di dare il pane alla gente. La nostra linea è diversa da quella che ha scelto il Governo: tutela delle persone fragili, ma anche rilancio delle attività economiche”.

Se non arrivano vaccini niente Conferenza Stato-Regioni

“Se per aprile non arrivano in Campania i 200mila vaccini in meno che ci hanno sottratto nei tre mesi che abbiamo alle spalle, prenderemo misure clamorose e intanto non parteciperemo più alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, perché non intendiamo più essere presi in giro”, ha detto anche il presidente della Regione Campania Il governatore ha raccontato di aver avuto, questa mattina, una conversazione telefonica con il generale Francesco Paolo Figliuolo dal quale ha ricevuto rassicurazioni circa l’arrivo di circa 4mila dosi di Pfizer. “Figliuolo mi ha appena detto che intende rispettare questo obiettivo – ha aggiunto De Luca – Bisogna superare questo scandalo della mancata distribuzione dei vaccini in Campania, è una vergogna che la regione con la più alta densità abitativa in Italia abbia meno vaccini di altre regioni. La Campania ha il 9,6% della popolazione italiana e riceve il 7,2% dei vaccini, siamo l’ultima regione a ricevere i vaccini rispetto alla popolazione. Questo è uno scandalo ed è evidente che questo determina un rallentamento”, ha concluso.