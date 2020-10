“Chiedo al Governo di rimettere subito, domani mattina, la misura di Protezione civile che diede liquidita’ ai Comuni che in maniera perfetta o quasi portarono i soldi nelle tasche dei cittadini. I sindaci, che tra di loro sono uniti, sono in prima linea. Dateci risorse economiche subito altrimenti la pandemia sociale esplode e poi non si dica che i sindaci non lo avevano detto”. Lo chiede il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Coffe Break su La7.