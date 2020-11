Covid, de Magistris: Napoli 150 strade a rischio. Domani varerò misure che sveleranno il festival dell’ipocrisia

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha chiesto “una vasta istruttoria” al Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza per poter poi procedere alla messa a punto di quel “provvedimento ampio” annunciato nelle scorse ore per provare a contenere la diffusione del covid in città. Il provvedimento dovrebbe vedere la luce nella giornata di domani. De Magistris ha ribadito che ”non è all’ordine del giorno la chiusura di una strada. Solo persone prive di buon senso potrebbero immaginare un’azione simile. Noi – ha aggiunto – non siamo l’amministrazione che fa provvedimenti inutili, che prende in giro il territorio facendo interventi che addirittura possono favorire gli assembramenti e che sarebbero ingestibili dalle forze di polizia”. Il sindaco ha annunciato che si tratta di un provvedimento che “metterà in luce quale può essere l’unico punto di equilibrio di fronte a tutto questo e lo faremo di fronte all’inerzia che negli ultimi tempi si registra sulle decisioni chiare, trasparenti e forti da parti di chi può decidere sulle zone”. Il sindaco – a quanto riferito – ha già ricevuto dal Prefetto, Marco Valentini, un elenco che comprende circa 50 strade a rischio assembramenti cui si aggiungeranno quelle individuate dall’amministrazione per un elenco complessivo di circa 150 strade. “Sarà un provvedimento – ha concluso de Magistris – che metterà nelle condizioni di far capire a tutto il Paese che stiamo vivendo il festival dell’ipocrisia”.