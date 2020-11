Covid, de Magistris: Nel pomeriggio iniziativa clamorosa per Napoli. Ma occorrerà lo sforzo di tutti

Un provvedimento per “contenere gli assembramenti”, che non passerà per la “chiusura di singole strade o della città”, ma “sarà qualcosa di diverso”. Parlando a Radio24, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, torna sulle misure annunciate due giorni fa e definite da lui stesso come “un’azione clamorosa”. Il primo cittadino anticipa che il provvedimento, concertato con la Giunta, sarà pubblicato nel pomeriggio, mentre in mattinata de Magistris lo illustrerà al prefetto, Marco Valentini. “Evidenzierò questa situazione assurda – spiega – dopo 20 giorni di mie sollecitazioni il governo nazionale e la Regione non ci dicono ancora se la realtà è uguale ai dati”. Non si tratterà quindi, di singole chiusure. “Faremo un lavoro tutti quanti insieme – chiarisce – per intervenire dove si formano gli assembramenti. Lo faranno le persone che collaborano da sempre: forze di polizia, prefetto, sindaco e cittadini, perché il cittadino non è colpevole di tutta questa storia”.