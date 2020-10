Covid, de Magistris: Oggi sarò in piazza con i commercianti

Una delegazione della giunta comunale di Napoli oggi pomeriggio sara’ con i commercianti che hanno deciso di attuare una manifestazione a piazza del Plebiscito. Lo annuncia dai microfoni di La7 il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha assicurato la sua presenza: “partecipero’ – spiega – non per protestare ma per ascoltare ed essere vicino ai cittadini che soffrono”. La manifestazione, di esercenti commerciali, titolari e gestori di bar e ristoranti e palestre, in programma per le 18, e’ nata con un tam tam via social come le altre di queste giornate.