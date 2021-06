Covid, de Magistris: ordinanza illogica di De Luca, viziata da eccesso di potere

Un’ordinanza “illogica e manifestamente dannosa, anche viziata da eccesso di potere, solo punitiva nei confronti dei cittadini e degli operatori economici”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull’obbligo dell’uso della mascherina e sulla stretta alla vendita di alcol dopo le 22. Secondo de Magistris “De Luca, invece di emettere ordinanze illogiche e dannose, spieghi bene perché la campagna vaccinale da lui organizzata va peggio di quello che si era promesso, come mai ci sono più morti di quelli che si pensava, come mai strutture ospedaliere per cui sono stati spesi milioni di euro e si è costruita propaganda politica non erogano servizi all’altezza della dignità del nostro popolo”.