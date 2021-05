Covid: De Petris, ‘superare veti Ue su stop a brevetti’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “A Oporto il veto della Germania e le pressioni delle grandi case farmaceutiche, che si erano già prodotte nei contratti per i vaccini e sappiamo con quali esiti, hanno frenato la Ue e impedito che prendesse apertamente posizione a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini anti Covid. Quei veti devono essere superati in tempi rapidi. Non possiamo perdere tempo esitando perché il virus nei Paesi poveri corre, fa milioni di vittime e presto tornerà anche da noi in forma mutata e più minacciosa”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.