Covid: De Poli, ‘cancellare il coprifuoco il prima possibile’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Cancellare il coprifuoco prima possibile: questa è la nostra linea. Una nuova stagione di convivenza col virus è possibile solo a due condizioni: in primo luogo, la campagna di vaccinazione deve proseguire ad un ritmo sostenuto (ottimo il traguardo dei 500.000 vaccini al giorno) e, in secondo luogo, è indispensabile che chi rispetta le regole deve poter vivere e lavorare e, al contrario, chi non le rispetta va sanzionato. Dobbiamo lavorare tutti insieme per costruire un modello di Paese Covid-safe, in modo tale da spingere visitatori e turisti stranieri a trascorrere l’estate qui da noi”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.