Covid, Di Maio: In Campania numeri preoccupanti  ma situazione sotto controllo 

“Escluderei totalmente la situazione fuori controllo, non parlerai assolutamente di questo. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare ma c’è un sistema sanitario che ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo della pandemia e sono sicuro che la Campania ce la farà come ce la faranno le altre regioni italiane”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora in più’ su Raitre. “Molto sta alla responsabilità individuale – aggiunge – voglio fare un appello ai giovani: attenzione soprattutto la sera nei locali perché tornate a casa dei vostri genitori, dai vostri nonni e mettete a rischio la loro vita. Scarichiamo tante sciocchezze su questi Smartphone scarichiamo la app Immuni che serve a tutelare la nostra salute”. “Per me sarebbe semplicissimo fare lo scaricabarile su De Luca, lei conosce i miei rapporti con lui, ma non l’ho fatto e non lo faro'”, aggiunge.