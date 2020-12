Covid, Di Mauro: Rischiamo la terza ondata. Il Cotugno sarà un punto vaccinale importante

“Negli ospedali c’e’ un calo dei ricoveri ma se non rispettiamo le regole, l’ipotesi della terza ondata e’ sempre piu’ forte e pericolosa. Il vaccino e’ uno spiraglio di fiducia e l’ospedale Cotugno diventera’ un punto vaccinale importante”. A dichiararlo e’ Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione “Barba e capelli”, condotta da Corrado Gabriele. “Il virus – continua Di Mauro – non si e’ attenuato ma le misure restrittive hanno fatto si’ che diminuisse la corsa al Pronto soccorso. Abbiamo gia’ iniziato una campagna di informazione per sensibilizzare a fare il vaccino. Dagli operatori sanitari alle Rsa, con la vaccinazione ci sara’ l’immunita’ per evitare la diffusione del contagio”. Il direttore dell’Ospedale dei Colli ha poi cosi’ commentato l’ipotesi di una chiusura per le feste natalizie: “Sono d’accordo con la visione del Governatore De Luca. Dobbiamo adottare misure restrittive per evitare che durante le festivita’ le persone si riversino in strada. La terza ondata sarebbe drammatica anche per circoscrivere il virus”. “E’ un anno difficile che volge al termine – ha concluso Di Mauro – ora speriamo nel 2021. Auguro a tutti un Natale di serenita’ con uno stretto nucleo familiare. Pensiamo a tante persone che non ce l’ hanno fatta, agli operatori sanitari che combattono ogni giorno, siamo responsabili per loro”.