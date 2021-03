Covid: dopo Borrelli via anche Arcuri, Draghi lima Dpcm e prepara ‘battaglia vaccini’** (2)

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio cambia gli ‘attori protagonisti’ per imprimere un nuovo corso alla strategia governativa per contrastare il Covid. Un nemico invisibile che non rallenta la sua corsa, anzi. La curva dei contagi è in risalita, lancia il grido d’allarme il ministro Roberto Speranza, “le prossime settimane non saranno facili e dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità”.