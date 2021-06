Covid, dosi Johnson & Johnson in 400 farmacie napoletane: vaccinazione al via per la fascia di età tra 18 e 59 anni

Stanno arrivando in queste ore le dosi di vaccino Johnson & Johnson nelle farmacie di Napoli e provincia che, a partire da domani, lunedì 7 giugno, inizieranno le vaccinazioni di cittadini di età compresa tra i 18 ed i 59 anni. A regime, le farmacie che hanno confermato la propria disponibilità a somministrare vaccini saranno circa 400 distribuite nel territorio delle tre aziende sanitarie napoletane. Si parte lunedì con un primo gruppo di circa 150 farmacie, intanto proseguiranno gli accreditamenti per il necessario accesso alla piattaforma informatica, nel giro di pochi giorni saranno tutte operative. Gli elenchi delle farmacie dove sarà possibile ricevere il vaccino saranno pubblicati ed aggiornati sul sito www.federfarmanapoli.it a partire dalla settimana prossima. Per il cittadino è sufficiente recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria ed un documento d’identità; può registrarsi direttamente in farmacia oppure farlo autonomamente attraverso la piattaforma regionale. Il farmacista vaccinatore inoculerà il vaccino contestualmente o fisserà un appuntamento per l’inoculazione in base ad un proprio calendario di vaccinazioni ed alla disponibilità del cittadino stesso. È possibile effettuare la vaccinazione solo in farmacie afferenti alla propria Asl: ad esempio un cittadino afferente all’Asl Napoli 1 dovrà vaccinarsi in una farmacia di NAPOLI o Capri, ma non potrà recarsi in una dell’Asl Napoli 2 Nord