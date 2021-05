Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Abbiamo chiesto con molta enfasi che la Commissione e il Parlamento Ue procedano con la massima rapidità alla definizione del green certificate” per viaggiare in epoca Covid, “per avere un modello europeo su cui confrontarsi per la misure turistiche altrimenti ci sarà molta confusione”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto.