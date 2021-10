Covid: Draghi condanna violenze, diritto manifestare non può diventare aggressione

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Il presidente Mario Draghi “condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico”. Si legge in una nota di palazzo Chigi.