Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti. Tutte le regioni devono attenersi alle priorità indicate dal Ministero della Salute”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.