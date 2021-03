“La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi”. Lo afferma il premier Mario Draghi in apertura della web conference “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”.

sat/mrv/red (fonte video: Presidenza del Consiglio)