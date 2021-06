Covid: Draghi, ‘mantenere politica monetaria e fiscale espansiva’

Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) – “Il protrarsi della situazione di incertezza significa che le ragioni per mantenere una politica monetaria e fiscale espansiva restano convincenti. Il nostro obiettivo minimo deve essere quello di riportare l’attività economica almeno in linea con la traiettoria precedente alla pandemia Solo allora potremo dire di aver superato gli effetti della crisi sanitaria sulle nostre società e sull’occupazione. Tuttavia, secondo le previsioni attuali, non sarà possibile raggiungere tale obiettivo senza ulteriori sforzi. Dobbiamo quindi agire rapidamente ed efficacemente”. Così il premier Mario Draghi, a Barcellona, dove è stato insignito del Premio per la costruzione europea’ del Cercle d’Economia.