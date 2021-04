Covid: Draghi, ‘non sappiamo quanto durerà e quando ci colpirà prossima pandemia’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima”. Così il premier Mario Draghi, in un videomessaggio introduttivo dei lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. L’evento, che ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Ue von der Leyen, contribuirà all’elaborazione dei principi della ‘Dichiarazione di Roma’ con cui si chiuderà il Summit.