Covid: Draghi, ‘riaperture sì ma con la testa’, pressing su Ue per green pass/Adnkronos

Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Riaperture sì, “ma con la testa”, perché vanificare i sacrifici, invertendo il trend del calo dei contagi e dei morti sarebbe un errore imperdonabile. Da Porto, dove è arrivato per il Social Summit Ue, Mario Draghi frena l’offensiva di Matteo Salvini, che ieri ha annunciato che al primo Cdm utile la Lega chiederà di cancellare il coprifuoco. Alla domanda se la spunterà, o meglio se il coprifuoco verrà ‘sbianchettato’, il presidente del Consiglio risponde partendo dai numeri, come è solito fare, per spiegare che bisogna procedere per gradi.