Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Si parla spesso di autonomia strategica. Spesso se ne parla in riferimento alla difesa e alla sicurezza, al mercato unico. Ma io credo che la prima autonomia strategica sia in fatto di vaccini oggi”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, al via da domani.