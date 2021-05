Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La forza della dichiarazione di oggi viene dalla sincerità degli impegni presi. C’era forse il desiderio di rimediare a delle ingiustizie, a delle iniquità, che sono avvenute nel periodo più difficile, quando non c’erano vaccini per l’Europa e per gli Stati Uniti per cui la reazione è stata chiudersi in se stessi”. Così il premier Mario Draghi, al termine del Global Health Summit.