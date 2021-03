Covid: Enel X, spostamenti -12% a Milano e -35% a Roma**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Napoli, benché registri livelli di mobilità molto inferiori alle medie pre-emergenza, è l’unica delle 3 città rosse analizzate che registra un leggero aumento di movimenti rispetto alla settimana precedente, con un +4%. Va comunque considerato che la variazione del +4% è misurata rispetto al lunedì precedente in cui la città era già rossa, a differenza di Milano e Roma in cui il -12% e -35% è calcolato rispetto al periodo in zona, rispettivamente, arancione e gialla. E’ quanto rilevato da ‘City Analytics – Mappa di mobilità’ la soluzione di Enel X e Here Technologies che, a partire dall’analisi dei Big Data, stima tra gli altri la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale.