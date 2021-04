Covid, far ripartire l’economia in Campania? Per De Luca prima vanno immunizzati tutti

“Finché non avremo immunizzato tutti i nostri concittadini sarà difficile far ripartire anche le attività economiche. Tutti quanti vorremmo accelerare i tempi delle riaperture, ma ieri abbiamo avuto 630 morti. E’ un bilancio di guerra, per cui dobbiamo stare veramente attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina in visita al centro pubblico regionale per l’autismo a Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino). “Stiamo combattendo e dobbiamo stringere i denti – ha aggiunto De Luca – e dobbiamo procedere con le vaccinazioni. C’è stato questo problema con Astrazeneca ma dobbiamo usare la ragione: è chiaro che c’è un elemento di preoccupazione per tutti quanti, ma almeno sopra i 60 anni credo che dobbiamo procedere”.