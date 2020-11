Covid, farmacista 52 enne muore a Somma Vesuviana: è la sedicesima vittima della categoria

Sale a 16 il numero di farmacisti italiani uccisi dal Covid. “Si è spento oggi, a soli 52 anni, il nostro collega Pacifico Dubbioso, sedicesimo farmacista colpito dalla COVID-19 dall’inizio della pandemia”, rende noto Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. “Avevamo sperato di non dover più scrivere altri nomi nella lista dei farmacisti colpiti dalla pandemia mentre operavano al servizio dei cittadini, ma purtroppo non è così. Pacifico esercitava con il fratello Antonio nella loro farmacia di Somma Vesuviana, nell’hinterland di Napoli, era giovane e non aveva altre malattie e questa è una ben triste conferma della pericolosità del nemico che il paese sta fronteggiando. Tutti i farmacisti italiani si stringono ai famigliari e agli amici di Pacifico Dubbioso, che ricorderemo come un esempio dei valori che reggono la nostra professione”. “Esprimo, a nome di tutta la categoria, le più sentite condoglianze alla famiglia del collega Pacifico per la sua scomparsa prematura” dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. “Purtroppo questa seconda ondata di Covid si sta rivelando molto insidiosa, il virus colpisce in maniera dura e, come in questo caso, mortale, anche persone nel pieno delle forze e senza patologie pregresse. Vorrei ringraziare tutte le farmacie che continuano, con coraggio e determinazione, ad offrire quotidianamente supporto ed assistenza ai cittadini, superando le difficoltà legate a questa grave emergenza sanitaria”.