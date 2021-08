Covid, Federalberghi Campania: Stop alle restrizioni per turisti del Regno Unito

“Tra pochi giorni scadrà la scellerata ordinanza con cui il ministro della Salute ha confermato l’obbligo di isolamento fiduciario per i viaggiatori dal Regno Unito. Quel provvedimento è destinato a perdere efficacia, oppure sarà nuovo? “. Lo dice Costanzo Iaccarino, presidente regionale di Federalberghi.”Imporre agli ospiti britannici l’isolamento fiduciario al loro arrivo in Italia – spiega Iaccarino – equivale a disincentivare la prenotazione dei soggiorni nel nostro Paese. tutti i voli verso’Italia e la Tui è pronta a fare altrettanto nelle leggere ore. La conferma delle garanzie anti-Covid o anche la sola incertezza sulla loro sorte spingerà altri tour operator ad azzerare le prenotazioni di voli e soggiorni in Campania. E per la nostra regione, dove in passato sono stati registrati fino a 10mila arrivi di turisti britannici al giorno a settembre, sarà un disastro”.Di qui la proposta di Federalberghi: “Per attenuare l’impatto negativo dell’isolamento fiduciario – conclude Iaccarino – si potrebbe consentire ai turisti britannici di presentare una certificazione verde o una certificazione equivalente anziché costringerli alla mini-quarantena”.