Covid: Federconsumatori, ‘cittadini con green pass penalizzati in scelta tavolo a ristorante’ (2)

(Adnkronos) – “Si tratta di una strategia evidentemente orientata a massimizzare i coperti – commenta la nota – accogliendo il maggior numero possibile di clienti, vaccinati e no; ma è evidente che adottando tale comportamento si rischia di snaturare e distorcere completamente le finalità e la logica stessa sottostante alla concezione del green pass. La certificazione, nata per garantire la frequentazione in piena sicurezza di locali e ristoranti, si trasforma così in un banale lasciapassare utile solo a definire la propria posizione all’interno dei locali”.