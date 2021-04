Covid: Ferragni contro Lombardia, ‘nonna Fedez vaccinata dopo mia denuncia’

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Chiara Ferragni all’attacco della Lombardia. Da ieri sera, sul suo profilo Instagram con 23,2 milioni di follower, ci sono una serie di ‘stories’ per criticare la gestione delle vaccinazioni in Regione. E’ di poco fa, invece, un lungo post con una constatazione amara: la nonna 90enne di Fedez non ancora vaccinata e di cui aveva parlato ieri è stata contattata questa mattina per avere la sua dose alle 12. “Se ieri ero arrabbiato oggi lo sono ancora di più”, sottolinea Ferragni. “Nonna Luciana, che aveva diritto al vaccino da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica. E invece le altre nonne? Chiedo il vaccino per tutte loro, per tutte le persone fragili”, è l’appello dell’imprenditrice social. Che si definisce “stanca e amareggiata” per quello che sta accadendo in Italia e in Lombardia.