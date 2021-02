Festa interrotta dai Carabinieri nel corso di servizi di controllo del territorio. A Casoria, in Via Indipendenza, i militari hanno scoperto che 22 persone stessero festeggiando un 18° compleanno. La villa che ospitava i festeggiamneti è stata chiusa per 5 giorni, il titolare sanzionato per violazione alla normativa anticontagio. Multe anche per le 22 persone presenti.