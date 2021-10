Covid: Fiano, ‘scene a Roma segnali preoccupanti attacco a Stato’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Gli scontri di oggi tra No Pass e forze dell’ordine a Roma, le scene di guerriglia urbana, i saluti romani, il tentativo di assalto ai palazzi delle istituzioni, l’assalto alla sede della Cgil, i noti militanti di Forza Nuova già oggetto di provvedimenti restrittivi tranquillamente in Piazza come Castellino, sono tutti segnali preoccupantissimi di un attacco allo Stato da parte dei soliti violenti oggi in parte travestiti da NoVax. E sono atti di violenza inaccettabile”. Così il deputato dem Emanuele Fiano.