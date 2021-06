Covid: Fico, ‘coraggio, passione e ottimismo, siamo a pochi metri dal traguardo’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Gli azzurri “aiutano molto, questa sera è una grande festa, ci deve far guardare con coraggio, passione, fiducia e ottimismo per il futuro. Siamo a pochi metri dal traguardo, tutto quello che è stato fatto è stato fatto per tutti i cittadini italiani e dobbiamo andare avanti insieme per superare definitivamente la pandemia”. Lo ha affermato ai microfoni di Raisport il presidente della Camera, Roberto Fico, allo stadio Olimpico per assistere a Italia-Svizzera, per la seconda giornata dei Campionati Europei di calcio. (segue)