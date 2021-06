Covid: Figliuolo, ‘ad oggi consegnate complessive 28,3mln dosi’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Al termine del Primo trimestre del 2021, abbiamo ricevuto 14,18mln di dosi. Pfizer e Moderna hanno fornito quantitativi sostanzialmente in linea con la programmazione (8,75mln per Pfizer e 1,33mln per Moderna), mentre Vaxzevria (ex Astra Zeneca), è risultata deficitaria di 1,24 milioni di dosi (4,11 milioni anziché 5,35 milioni)”. Lo ha detto il Commissario Straordinario all’Emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo in V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione)