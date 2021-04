Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob contro il coprifuoco che si terrà stasera alle 18 in piazza della Scala, a Milano. “Il coprifuoco non è possibile in un sistema democratico, è intollerabile e non è utile”, spiegano Daniela Santanchè, senatrice e portavoce regionale di Fratelli d’Italia Lombardia, e Stefano Maullu, portavoce di Fratelli d’Italia Milano.