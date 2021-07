Covid: Fondo di Beneficenza Intesa Sp sostiene progetti su conseguenze

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, in capo alla presidenza della banca, organizza il seminario on line #checovidfatigue, per affrontare il tema del long Covid e della Covid fatigue, legato alle conseguenze psicologiche del confinamento per periodi prolungati. Con l’incontro, il Fondo di Beneficenza intende richiamare l’attenzione delle organizzazioni del Terzo settore su questo aspetto, con l’obiettivo di raccogliere progetti rivolti al contrasto di un disagio che rischia di accentuare le fragilità nei prossimi anni.